28 декабря 2022, 17:10
Сенатор Ковитиди заявила, что ООН утратила свою первоначальную направленность
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в колонке для РИА ФАН сообщила, что Вашингтон руками Киева пытается нейтрализовать Россию на международной площадке, имея в виду ООН.
Таким образом она прокомментировала просьбу украинских политиков исключить Россию из организации.
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«Находящаяся под политико-экономическим протекторатом англо-американцев ООН в настоящий политический период утратила свою первоначальную направленность, превратившись в инструмент политического давления на Россию», — сказала Ковитиди.
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По ее словам, сегодня Соединенные Штаты пытаются изменить не только Устав ООН, но и основополагающие принципы международной организации.
США
ООН
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