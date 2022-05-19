Сенатор Ковитиди заявила, что европейские санкции обернутся против Запада

Многие сферы европейского производства и бизнеса в значительной степени зависимы от России. Поэтому Запад, введя санкции, фактически спилил сук, на котором сидел долгие годы. Таким мнением поделилась сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сенатор подчеркнула, что Россия способна адаптироваться к санкциям, что доказывает опыт 2014 года. При этом у Европы возникнут серьезные трудности. К примеру, Кремль в ответ на ограничения полетов над Европой ввел для Запада ограничение полетов над Россией. Таким образом для иностранцев стало недоступно пережвижение над третьей частью Европы.

«Перелет из Лондона в Токио теперь длиться до двух дней вместо 12 часов ранее, более того требуется несколько пересадок. Поэтому большое количество авиаперевозок просто никогда не окупится», — пояснила Ковитиди.