Сенатор Ковитиди: Украина лишится некоторых территорий из-за дискриминации
Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди предположила, что Незалежная останется без части территорий. Такой исход возможен, если дискриминация национальных меньшинств не прекратится. Об этом сообщило РИА ФАН.
По информации «ПолитЭксперта», Ковитиди заметила, что Украина лишится Закарпатья и Львова, если не изменит тактику.
«На Украине ущемляют права русскоязычного населения, ведь там на русском говорят и другие меньшинства. Именно поэтому против скандального закона о языке высказались Польша и Венгрия. Говорить, что Украина самостоятельна, невозможно. Украины как государства нет», — пояснила сенатор.
Она добавила, что Украиной фактически управляют извне.