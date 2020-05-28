Сенатор Ковитиди: Украина лишится некоторых территорий из-за дискриминации

По информации «ПолитЭксперта», Ковитиди заметила, что Украина лишится Закарпатья и Львова, если не изменит тактику.

«На Украине ущемляют права русскоязычного населения, ведь там на русском говорят и другие меньшинства. Именно поэтому против скандального закона о языке высказались Польша и Венгрия. Говорить, что Украина самостоятельна, невозможно. Украины как государства нет», — пояснила сенатор.

Она добавила, что Украиной фактически управляют извне.