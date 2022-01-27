Сенатор Ковитиди: США понесут ответственность за ситуацию на Украине

Ответственность за эскалацию ситуации на Украине должна быть возложена на США, заявила российский сенатор Ольга Ковитиди. В разговоре с ИА Nation News она прокомментировала планы России по поставкам оружия в ЛНР и ДНР.

«Мы видим, что США, НАТО системно вооружают Украину, провоцируя военное столкновение в центре Европы. Действия США и его союзников должны быть расценены как серьезная эскалация конфликта», — сказала Ковитиди.

Россия обязана оказать военную помощь самопровозглашенным республикам и снабдить их оружием, чтобы защитить мирных жителей в случае агрессии со стороны Украины, подчеркнула сенатор.

«Вся ответственность за возможные негативные последствия будет возложена на США и государства, финансирующие войну оказанием военной и финансовой помощи Украине», — заключила она.