21 июля 2023, 23:25
Сенатор Ковитиди рассказала, в каком случае Запад потеряет интерес к Украине
Сенатор Ковитиди заявила, что Украина перестанет быть интересна Западу без выхода к морю
Запад не будет интересоваться Украиной без статуса морской державы. Таким мнением поделилась член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, сообщил телеканал «Звезда».
Сенатор пояснила, что Украина уже лишилась подобного статуса. Этому способствовали выход России из зерновой сделки, а также удары ВС РФ по военным объектам под Одессой.
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Ковитиди заявила, что сейчас Украина является территорией, на которой никто не хочет проживать.
«Море, порт — это единственное, что еще интересовало западных партнеров. Но они прекрасно понимают, что с той позиции, которую сейчас четко занимает Россия, Украина утрачивает статус морской державы», — подчеркнула она.
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