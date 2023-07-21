Мир 21 июля 2023, 23:25 Сенатор Ковитиди рассказала, в каком случае Запад потеряет интерес к Украине Сенатор Ковитиди заявила, что Украина перестанет быть интересна Западу без выхода к морю

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Запад не будет интересоваться Украиной без статуса морской державы. Таким мнением поделилась член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, сообщил телеканал «Звезда».

Сенатор пояснила, что Украина уже лишилась подобного статуса. Этому способствовали выход России из зерновой сделки, а также удары ВС РФ по военным объектам под Одессой.

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Ковитиди заявила, что сейчас Украина является территорией, на которой никто не хочет проживать.

«Море, порт — это единственное, что еще интересовало западных партнеров. Но они прекрасно понимают, что с той позиции, которую сейчас четко занимает Россия, Украина утрачивает статус морской державы», — подчеркнула она.