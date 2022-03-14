Сенатор Ковитиди рассказала, как использовать палладий в России

Мировые цены на металлы значительно выросли из-за ситуации на Украине. Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, как Россия может использовать алюминий и палладий в своих целях. Об этом сообщило РИА ФАН.

Россия на данный момент является крупнейшим поставщиком металлов платиновой группы, в том числе палладия. По словам эксперта, эти вещесства можно использовать на отечественных производствах.

«Мы хотим посмотреть, как из этого сырья возможно будет производство, в частности электроники и других высокотехнологичных продуктов, которыми хвалятся за рубежом», — заметила сенатор.