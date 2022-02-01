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    01 февраля 2022, 17:49

    Сенатор Ковитиди прокомментировала заявление украинского политика о Минских соглашениях

    Полина Гребенщикова

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения «невыполнимы» и приведут к разрушению страны. Его слова в разговоре с RT прокомментировала российский сенатор Ольга Ковитиди.

    Сенатор назвала заявление Данилова необоснованным, заявив, что нельзя разрушить страну, которая «управляется извне» и лишены суверенитета.

    «Ярким подтверждением утраты самостоятельности Украины в принятии решений является факт того, что все переговоры о судьбе Украины ведутся Вашингтоном», — сказала Ковитиди.