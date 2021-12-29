Сенатор Ковитиди ответила Боррелю на заявление о российских требованиях к НАТО

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о требованиях России остановить расширение НАТО на восток. Боррель назвал требования «неприемлемыми», написал Life.

Ковитиди заявила, что расширение НАТО на восток представляет опасность не только для России, но и для Европы. При этом Россия остается открытой к диалогу, отметила сенатор.

«У России есть такое правило: мы никогда не оставляем закрытой дверь для переговоров. Россия будет иметь в виду все подобного рода заявления. Но мы идем дальше, и мы все равно настроены на диалог», — подчеркнула Ковитиди.