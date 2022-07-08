Сенатор Ковитиди осудила санкции Канады против России

Канада ввела против России пакет новых санкций. Данную ситуацию прокомментировала сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Об этом сообщил RT.

По словам политика, такое решение страны является «политической слабостью». Она подчеркнула, что последствия таких нововведений могут быть непоправимыми.

«Очевидно, что антироссийская истерия, которая опасным политическим вирусом охватила Европу, разрушает сам принцип универсализма в международных отношениях, лежащий в основе системы ООН, что может привести к непоправимым международным последствиям», — сказала Ковитиди.