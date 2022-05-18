Сенатор Ковитиди объяснила, почему Евросоюз вынудил Украину вывезти зерно из Одессы

Поспешный вывоз зерна из Одесского морского порта показал, что Евросоюз убежден в поражении Украины. Об этом РИА «Новости» заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Круглосуточные работы стали достоянием соцсетей и СМИ. Украина начала вывозить запасы зерна в Европу через порты Рени и Измаил, несмотря на угрозу дефицита в собственной стране. Западные политики надавили на нее, так как не уверены в том, что будет дальше, объяснила Ольга Ковитиди.

«Понимая, что второго шанса дотянуться до Одессы и Николаева у них уже не будет, из хранилища самого большого украинского порта Украины спешно вывозят зерно и контейнеры с продовольственными товарами», — сказала она.

Сенатор напомнила, что Европа зависит от этих поставок. Без них западным странам грозит продовольственный кризис.

Ранее стало известно, что ООН планирует рассмотреть ослабление ограничений на поставки калийных удобрений из России в обмен на вывоз зерна с Украины. Факт переговоров подтвердили в МИД.