Сенатор Ковитиди назвала санкции против России «обоюдоострым инструментом»

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в разговоре с RT заявление представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что американская санкционная политика нацелена не только на Россию и Китай, но также бьет по Евросоюзу и Европе в целом. Она согласилась с тем, что санкции являются «обоюдоострым инструментом».

«Нужны ли антироссийские санкции США, ЕС? Конечно же, нет. Санкции можно озвучить, ими можно испугать, но применять их разумным политикам в больших объемах смерти подобно, поскольку санкции являются обоюдоострым инструментом», — сказала сенатор.

По ее словам, в США и ЕС уже ощущают обратный эффект санкций.