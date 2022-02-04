Сенатор Ковитиди назвала провокацией вооружение Украины

Сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что вооружение Украины является провокацией НАТО. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она отметила, что Запад оправдывает все это поддержкой суверенитета Украины, но это просто отговорки.

«В то время, как Россия неоднократно заявляла об отсутствии намерений осуществлять какие-либо военные действия против Украины, Запад во главе с Соединенными Штатами и Великобританией продолжает заниматься системным подстрекательством войны», — считает Ковитиди.

Она добавила, что на Украину поставлено уже около 600 тонн разного оружия.