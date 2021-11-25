Сенатор Ковитиди назвала провокацией приближение эсминца США к Черному морю

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала приближение эсминца США Arleigh Burke к Черному морю. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Утро.ру», она считает, что это усугубляет обстановку.

«Приближение американского ракетного эсминца Arleigh Burke (DDG-51) к Черноморской акватории повышает градус напряженности и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России», — заявила сенатор.

Также Ковитиди призвала Совет безопасности ОБСЕ удерживать США от подобных действий.