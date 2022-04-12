Сенатор Ковитиди назвала блефом выделение Украине безвозмездной помощи от Запада

Сенатор Ольга Ковитиди считает, что безвозмездная военная помощь Украине со стороны стран Запада лишь затягивает долговое ярмо на шее и без того бедной страны. Об этом написало ИА Nation News.

«Заявления США и их партнеров по НАТО о выделении Украине безвозмездной финансовой и военной помощи на самом деле блеф. Никакой финансовой отсрочки по платежам коллективный Запад Украине не предоставил. И без того пустые кошельки украинских налогоплательщиков станут еще тоньше», — сообщила сенатор.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовал продолжение военной помощи Украине. Кроме того, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что некоторые страны уже отправили Украине свои танки.