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    12 апреля 2022, 13:58

    Сенатор Ковитиди назвала блефом выделение Украине безвозмездной помощи от Запада

    Александр Иванов

    Сенатор Ольга Ковитиди считает, что безвозмездная военная помощь Украине со стороны стран Запада лишь затягивает долговое ярмо на шее и без того бедной страны. Об этом написало ИА Nation News.

    «Заявления США и их партнеров по НАТО о выделении Украине безвозмездной финансовой и военной помощи на самом деле блеф. Никакой финансовой отсрочки по платежам коллективный Запад Украине не предоставил. И без того пустые кошельки украинских налогоплательщиков станут еще тоньше», — сообщила сенатор.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовал продолжение военной помощи Украине. Кроме того, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что некоторые страны уже отправили Украине свои танки.