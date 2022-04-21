Сенатор Косачев заявил, что Джонсон препятствует переговорам России и Украины

Сенатор Константин Косачев заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон старается помешать России и Украине заключить договоренности. Об этом сообщила НСН.

Косачев выразил мнение, что премьер-министр провоцирует Украину настаивать на своих условиях.

«Подобного рода заявления внушают Киеву иллюзию, что с Россией договариваться не о чем и нужно стоять на своем и защищать статус Украины», — считает сенатор.

Также он добавил, что Джонсон делает это для того, чтобы затянуть спецоперацию на Украине.