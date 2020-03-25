Сенатор Косачев: санкции мешают борьбе с коронавирусом
Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш, который призвал отменить все санкции во время борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила НСН.
По его мнению, «в этой инициативе заложена логика — ответ на коллективную проблему может быть исключительно коллективным». Также Косачев добавил, что «на данном этапе ни США, ни их союзники по западному лагерю, которые практикуют эти санкции в одностороннем порядке, призыва не услышат».