Сенатор Косачев: санкции мешают борьбе с коронавирусом

По его мнению, «в этой инициативе заложена логика — ответ на коллективную проблему может быть исключительно коллективным». Также Косачев добавил, что «на данном этапе ни США, ни их союзники по западному лагерю, которые практикуют эти санкции в одностороннем порядке, призыва не услышат».