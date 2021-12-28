Сенатор Косачев: Россия имеет право применять вооруженные силы, если на граждан нападут за рубежом

Несмотря на то, что Россия имеет право применять вооруженные силы при нападении на ее граждан за рубежом, она не намерена инициировать военную операцию против Украины. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Интерфаксу». По его мнению, Украину подталкивают к решению проблем Донбасса военным путем.

«Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», — подчеркнул Косачев.

Вице-спикер заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой, и выразил надежду, что и в дальнейшем этого не произойдет. Тем не менее сенатор отметил, что ситуация вокруг Донбасса нагнетается и Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем.

По мнению Косачева, провокаторы совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет. Он напомнил о событиях в Южной Осетии и поправках в законы, которые позволяют использовать российские вооруженные силы за рубежом.

«Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», — заметил Константин Косачев. Одной из причин, по которым Россия может воспользоваться этим правом, Косачев назвал защиту ее граждан за рубежом.

Ранее Константин Косачев прокомментировал слова Энтони Блинкена об энергобезопасности Украины. По словам сенатора, смысл заявление главы американского Госдепа в том, что США продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность» Украины через продолжение транзита российского газа по ненадежным и неэкологичным украинским трубопроводам. По его мнению, Украина — суверенное государство, поэтому она должна сама отвечать за все, что с ней происходит.