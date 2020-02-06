Сенатор Косачев прокомментировал завершение импичмента Трампа
Константин Косачев, глава комитета Совета федерации по международным делам, прокомментировал оправдание президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Он высказал свое мнение в беседе с RT.
Сенатор считает, что решение является ожидаемым. Тема импичмента закрыта, и это даже сыграло в пользу президента. Так как теперь, если демократы попытаются как-то дискредитировать Трампа, у них это не выйдет.
По словам Косачева, Трамп может спокойно готовиться к предстоящем выборам. Его шансы на переизбрание выше, чем раньше.
Напомним, сенат США оправдал Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения.