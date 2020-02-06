    06 февраля 2020, 09:52

    Сенатор Косачев прокомментировал завершение импичмента Трампа

    Анастасия Кременчугская

    Константин Косачев, глава комитета Совета федерации по международным делам, прокомментировал оправдание президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Он высказал свое мнение в беседе с RT.

    Сенатор считает, что решение является ожидаемым. Тема импичмента закрыта, и это даже сыграло в пользу президента. Так как теперь, если демократы попытаются как-то дискредитировать Трампа, у них это не выйдет.

    По словам Косачева, Трамп может спокойно готовиться к предстоящем выборам. Его шансы на переизбрание выше, чем раньше.

    Напомним, сенат США оправдал Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения.