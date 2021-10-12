Сенатор Косачев отреагировал на позицию нового премьера Японии по Курилам

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев отреагировал на заявление нового премьера Японии Фумио Кисиды о суверенитете страны над южными Курилами. По его словам, такой категоричностью японский чиновник загоняет ситуацию по заключению мирного договора в тупик. Об этом сообщило ИА НСН.

«С точки зрения существа позиции здесь большой новости нет. Япония традиционно озвучивает свои претензии на Южно-Курильские острова. Но с точки зрения политики и дипломатической практики я считаю, что это не лучший старт для нового премьера и для перспектив заключения мирного договора. Складывается впечатление, что японская сторона, вроде бы подтвердив готовность продвигаться вперед в этом вопросе, начинает крайне категоричными заявлениями загонять эту ситуацию в очередной тупик. Поэтому ничего другого, кроме как неприятия этой позиции ни как переговорной, ни как сущностной я в качестве своей реакции сформулировать не могу», — заявил Косачев.

Он также напомнил, что в ближайшее время на Курильских островах будет запущен особый налоговый режим. Там бизнес будет освобожден от налогов на 10 лет. Новыми льготами смогут воспользоваться не только российские предприниматели, но и иностранные инвесторы, в том числе японские.