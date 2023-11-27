Мир 27 ноября 2023, 14:07 Сенатор Косачев назвал стратегической ошибкой стремление Украины вступить в ЕС

Читать 360tv в

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что власти Украины совершают стратегическую ошибку, стремясь вступить в Европейский союз. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По мнению сенатора, при таком исходе событий страна окажется «прижатой к очередной стенке и железному занавесу». Последствием станет окончательное разрушение Украины, высказался Косачев.

Реклама

Он также добавил, что в данный момент ЕС переживает глубокий кризис из-за захвативших власть брюссельских демократов.