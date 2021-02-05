Сенатор Косачев назвал ожидаемыми слова Байдена о жестком противостоянии РФ

«Заявление абсолютно ожидаемое и предсказуемое — с учетом того, что Байден строит свою политику на отрицании того, что делал его предшественник. А раз уж демократы обвиняли республиканцев в излишней лояльности к России, единственным вариантом дистанцироваться от прежней политики является ее ужесточение», — отметил сенатор.

Косачев заметил, что пока такая позиция обозначена только на уровне риторики. Однако в реальной жизни происходят другие события, такие как продление СНВ и «определенные сигналы в наш адрес о готовности возобновлять хотя бы на экспертном уровне обсуждение других проблемных вопросов».

По мнению члена Совфеда, пока не стоит драматизировать ситуацию. Как он считает, когда эмоции уйдут на второй план, американская политика в отношении России может перейти в более прагматичное русло.