Мир 28 ноября 2023, 16:19 Сенатор Косачев: для выхода из ближневосточного кризиса необходимы совместные усилия международного сообщества

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Консолидированные усилия международного сообщества помогут найти выход из палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил зампредседателя Совфеда Константин Косачев в эфире радио Sputnik.

По словам сенатора, урегулировать ближневосточный конфликт силовыми методами невозможно. Даже при условии полной ликвидации ХАМАС он будет в том или ином виде возрождаться и идти на повторение атак.

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«Должна произойти консолидация и внутри Палестины, и… в международном сообществе вокруг концепции двух государств», — подчеркнул Косачев.