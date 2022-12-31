Мир 31 декабря 2022, 11:10 Сенатор Клишас высмеял «европейские ценности» после заявлений о Минских соглашениях Сенатор Клишас: европейские политики восемь лет лгали о важности Минских соглашений РИА «Новости»

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался в своем Telegram-канале о «европейских ценностях» после заявления ряда европейских политиков о Минских соглашениях.

«Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за „отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений“ и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине», — написал он.

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«Все, что нужно знать о „европейских ценностях“». Андрей Клишас

Так он отреагировал после заявлений экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали возможность Украине лучше подготовиться к вооруженному конфликту с Россией. Ранее с аналогичным заявлением выступила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев обвинил Запад в превращении Минских соглашений в филькину грамоту. По его мнению, ответственность за гибель тысяч граждан Донбасса лежит именно на совести западных политиков.