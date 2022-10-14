Сенатор Клишас назвал Европу «хранилищем краденного» | 360°

Мир 14 октября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

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Viber Сенатор Клишас назвал Европу «хранилищем краденного»

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в разговоре с радиостанцией Sputnik назвал Европу «хранилищем краденного».

Сенатор подчеркнул, что европейские страны много чего украли, в том числе у России.

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«Европа — это не сад, это хранилище краденого у тех же самых „джунглей“. Европейцы в течение многих веков грабили свои колонии — давайте вспомним то огромное количество культурных ценностей, которые до сих пор есть во многих европейских музеях», — добавил Клишас.

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Он также вспомнил войну в Ираке, отметив, что многие из артефактов Багдада оказалось на рынке Европы и США.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «привилегированная Европа — это сад», а окружающий ее мир похож на джунгли.

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