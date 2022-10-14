Сенатор Клишас назвал Европу «хранилищем краденного» | 360°

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Общество
15 октября 2022, 12:21
Грушко заявил о поражении НАТО в украинском конфликте
Власть
15 октября 2022, 12:18
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на угольной шахте в Турции
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Подмосковье
15 октября 2022, 11:55
Более 60% дефектов на детских площадках устранили с начала осени в Подмосковье
Спецоперация
15 октября 2022, 11:45
Россиянам с приемными детьми объяснили правила отсрочки от частичной мобилизации
Происшествия
15 октября 2022, 11:39
Пострадавших при пожаре в автосервисе в Новой Москве госпитализировали в тяжелом состоянии
Спецоперация
15 октября 2022, 11:35
Власти Запорожья сообщили о разрушении объекта энергетической инфраструктуры
Спецоперация
15 октября 2022, 11:32
Объект энергетической инфраструктуры пострадал в Киевской области после ракетного удара
Мир
15 октября 2022, 11:29
Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах на границе
Мир
15 октября 2022, 11:27
Маск заявил, что Россия хочет отключить Украину от системы Starlink