Сенатор Клинцевич: Россия не участвует в гонке вооружений с США

«Расходы на военное дело надо оценивать с учетом возможностей экономики, государства, его состояния и так далее. Разрыв между количеством денег, которые тратят Соединенные Штаты и Россия на военный бюджет, оценивается в 15 раз. Это то, что находится на поверхности. Но наше противостояние — это борьба России с коллективным Западом, не с отдельными Соединенными Штатами», — заметил Клинцевич.

Он обратил внимание на слова лидера России Владимира Путина. Президент заявил, что Россия не будет участвовать в гонке вооружений и надрывать государственную экономику.

«Мы свою оборонку поставили в такие условия, когда качественные параметры того вооружения, которое имеет Россия, полностью обеспечивают ее безопасность и суверенитет. Без всякой гонки вооружений. Мы по вооружению, количеству военнослужащих не способны заниматься широкомасштабными захватническими войнами. Да и наша доктрина не стоит на этом. Мы не ставим перед собой такую задачу. Наша цель — обеспечить стране суверенитет и незыблемость наших границ. Наши военные это гарантированно обеспечат», — пояснил сенатор.

По его мнению, качественные параметры позволяют обеспечить отечественную армию в достаточной мере.