Сенатор Клинцевич: присутствие американских войск в САР препятствует ликвидации боевиков

Россия и Сирия потребовали американских военных покинуть оккупируемую территорию САР Подробнее

По словам парламентария, в случае с американскими войсками в Сирии речь идет об откровенном прикрытии террористов. И для Москвы это стало очевидно еще несколько лет назад.

Клинцевич выразил уверенность, что наибольшая активность боевиков в Сирии зафиксирована именно там, где располагаются войска США.

«По сути, присутствие войск США на территории Сирии является в данный момент главной, если не единственной причиной, препятствующей окончательному уничтожению терроризма в этой стране», — констатировал член Совфеда.