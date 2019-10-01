  • Сенатор Клинцевич: присутствие американских войск в САР препятствует ликвидации боевиков

    01 октября 2019, 18:25

    Артур Блянихов

    Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич обозначил, что главной причиной, препятствующей окончательному уничтожению боевиков в Сирии, является присутствие американских войск на территории республики. Сенатора процитировало РИА ФАН.

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    По словам парламентария, в случае с американскими войсками в Сирии речь идет об откровенном прикрытии террористов. И для Москвы это стало очевидно еще несколько лет назад.

    Клинцевич выразил уверенность, что наибольшая активность боевиков в Сирии зафиксирована именно там, где располагаются войска США.

    «По сути, присутствие войск США на территории Сирии является в данный момент главной, если не единственной причиной, препятствующей окончательному уничтожению терроризма в этой стране», — констатировал член Совфеда.