Сенатор Клинцевич назвал глупостью слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у помощника российского президента Владислава Суркова якобы сдали нервы во время встречи в «нормандском формате» в Париже. Сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «360» назвал это откровение украинского министра о закулисье саммита очередной провокацией и глупостью.

«Я думаю, там немножко по-другому было. Они (члены украинской делегации — прим. ред.) специально провоцируют на эти вещи. Возможно, Сурков и высказал какое-то раздражение. Я Суркова хорошо знаю — много с ним проработал. Чтобы его вывести из себя на таких важных переговорах — это какая-то глупость. Для чего это делается? Не знаю», — заявил Клинцевич. Сенатор призвал дождаться реакции самого Суркова «на очередную глупость, которую украинская сторона демонстрирует всему миру».

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на саммите в Париже Подробнее

Ранее Аваков в интервью журналисту Александру Гордону заявил, что во время обсуждения условий разведения сил в Донбассе на полях «нормандского саммита» украинская сторона не приняла условия России. После этого, по словам министра, Сурков бросил бумаги на стол и закричал.

9 декабря в Париже состоялся первый после долгого перерыва саммит по Донбассу. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.