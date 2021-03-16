Сенатор Климов заявил, что Великобритания прикрывает Россией реальных врагов

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что власти Великобритании прикрывают Россией своих настоящих врагов врагов, сообщило ИА НСН.

Накануне газета The Times написала, что британский премьер-министр Борис Джонсон может назвать нашу страну самой большой угрозой для безопасности. По данным журналистов, он собирается сделать такое заявление 16 марта.

«У Великобритании немало проблем с Европейским союзом, ведь он не является дружеской структурой для Лондона. Может быть, Джонсон намерен назвать Россию врагом для того, чтобы каким-то образом решить вопросы с Евросоюзом», — предположил Климов.

Он считает, что таким образом будет отвлечено внимание от взаимоотношений Брюсселя и Лондона.