Мир 23 марта 2023, 19:13 Сенатор Климов высмеял призыв США к продаже новых регионов России Сенатор Климов: Россия не может купить собственные территории у Украины Публичное достояние

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Сенатор Андрей Климов заявил, что Украина не сможет продать РФ российские регионы. Об этом он заявил в интервью журналистам издания «Известия».

Таким образом сенатор прокомментировал недавнее предложение экс-советника по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойолы. Тот призвал представителей США убедить Украину продать РФ новые регионы России.

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По мнению Климова, предложение Лойолы продемонстрировало незнание Конституции Федерации работником Пентагона.

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«Мы не можем сами у себя покупать собственные территории», — сказал сенатор.

По его словам, предложение Лойолы сравнимо с присоединением за деньги Сахалина или Тувы. Также Климов подчеркнул, что нельзя рассматривать регионы отдельно от людей, которые проживают на этих территориях.

Кроме того, сенатор напомнил и об Уставе ООН. Он сказал, что один из основополагающих постулатов этого документа — право народов на самоопределение.