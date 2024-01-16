Мир 16 января 2024, 07:33 Сенатор Климов высказался об идее ВЭФ создать флот в Черном море Сенатор Климов: нейтральные страны не могут использовать флот в Черном море Черное море / РИА «Новости»

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Любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор. И Турция всегда соблюдала этот договор. Таким образом сенатор Андрей Климов отреагировал на инициативу Всемирного экономического форума в Давосе о создании нейтральными государствами военно-морской группы в Черном море для сопровождения торговых судов. Его слова привело РИА «Новости».

«Этот форум сам по себе — это не межгосударственное объединение», — пояснил российский парламентарий.

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По его мнению, не стоит всерьез воспринимать решения Давоса. Существуют правила морского судоходства, которые никто отменять не собирается. Более того, на форуме не было ни России, ни Турции, ни Китая, поэтому к этим обсуждениям можно относиться так же, как к разговорам о «болезни Х», добавил Климов. Он считает, что ВЭФ — это просто формат «тусовки», чьи решения не имеют силы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил чиновников отказаться от поездки в Давос из-за позиции организаторов саммита по палестино-израильскому конфликту.