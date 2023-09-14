Мир 14 сентября 2023, 15:29 Сенатор Климов: встреча лидеров РФ и КНДР отрезвила США и Великобританию

Читать 360tv в

Недавняя встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына отрезвила США, Великобританию и остальную англосаксонскую публику. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире радио Sputnik.

По словам сенатора, подобная реакция говорит о срыве агрессивных планов американских властей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом отношения между Россией и КНДР основываются исключительно на национальных интересах.

Реклама

Отмечается, что представитель Белого дома Джон Кирби заявил о пристальном наблюдении за визитом Ким Чен Ына в Приамурье.