14 сентября 2023, 15:29
Сенатор Климов: встреча лидеров РФ и КНДР отрезвила США и Великобританию
Недавняя встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына отрезвила США, Великобританию и остальную англосаксонскую публику. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире радио Sputnik.
По словам сенатора, подобная реакция говорит о срыве агрессивных планов американских властей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом отношения между Россией и КНДР основываются исключительно на национальных интересах.
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Отмечается, что представитель Белого дома Джон Кирби заявил о пристальном наблюдении за визитом Ким Чен Ына в Приамурье.
Ким Чен Ын
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