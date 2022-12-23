Мир 23 декабря 2022, 12:17 Сенатор Климов рассказал, как прошла встреча Медведева с Си Цзиньпином в Китае

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, как прошла встреча делегации «Единой России» во главе с ее лидером Дмитрием Медведевым с генсеком Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.

По словам сенатора, встреча не была какой-то особенной, и, как считают некоторые политики, экстренной.

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«На самом деле, и об этом на встрече заявил сам Си Цзиньпин, сотрудничество ведущих партий России и Китая, которые активно развиваются с 2000 года, уже вышли в третье десятилетие», — добавил Климов.

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Он отметил, что контакты с китайскими коллегами идут ежемесячно и в разных форматах. Зачастую страны проводят совместные деловые советы, а также поддерживают российско-китайский межпартийный диалог.

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