25 декабря 2023, 18:48
Сенатор Климов: расширение США в Арктике продиктовано желанием заполучить ресурсы
США объявили о расширении своей части континентального шельфа в Арктике. Это объясняется попытками американских властей укрепиться в ближнем для себя зарубежье и заполучить ресурсы, сообщил сенатор Андрей Климов «Национальной службе новостей».
По его словам, сейчас США нужны новые ресурсы и новые зоны, которые позволяли бы им держаться на плаву в геополитическом смысле. В сложных условиях страна начинает искать резервы недалеко от себя, используя, в том числе, подзабытую Аляску.
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«Нам, конечно, надо внимательно отслеживать эти процессы и купировать любые угрозы на ранней стадии», — отметил Климов.
США
Арктика
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