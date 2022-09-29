Сенатор Климов призвал усилить безопасность после аварии на газопроводах «Северный поток» | 360°

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Сенатор Климов призвал усилить безопасность после аварии на газопроводах «Северный поток»

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России нужно усилить бдительность и безопасность на всех объектах, а Европе необходимо найти виновных в утечке на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с ИА НСН.

Он подчеркнул, что Россия находится в менее уязвимом положении, чем США или Европа, поскольку от подобных действий застрахованы российские внутренние моря. Найти виновных в утечке — в интересах Европы. По мнению сенатора, к авариям на газопроводах причастны США.

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«Я не знаю, кто это сделал, но с высокой долей вероятности это были США или кто-то по их наводке. Тут у меня никаких сомнений нет. <...> То, что произошло, это диверсия в нейтральных водах против гражданского объекта, стационарного, общеизвестного», — заявил Климов.

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