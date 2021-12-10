Сенатор Климов объяснил, почему США не станут ужесточать санкции против РФ

Новые санкции против России и эскалация конфликта могут нанести вред США. Таким мнением с Lenta.ru поделился член Совета Федерации РФ Андрей Климов.

Климов заявил, что в США импортируется большое количество незаменимых товаров из России. Понимаю значительную роль РФ на мировом рынке, США, скорее всего, не станут вводить новые санкции, написало «Утро.ру».

По мнению политика, обещаниями новых санкций Штаты пытаются напугать Россию, но воспринимать это как реальную угрозу не стоит.