Мир 16 ноября 2022, 14:09 Сенатор Климов объяснил, почему Россию не смогут исключить из G20 Сенатор Климов: исключить Россию из G20 невозможно юридически

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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил, почему Россию невозможно исключить из G20.

Как отметил Климов, исключить Россию из большой двадцатки невозможно даже юридически.

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«Ни одна страна G20 не может исключить из этого формата другую. А во-вторых, сама по себе G20 — это не какой-то там междусобойчик с уставом секретариатом. Это объективно сформировавшийся клуб государств», — объяснил политик.

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Если посмотреть на удельный вес ВВП участников G20, объем мирового товарооборота и золотовалютные резервы, можно понять, что без России G20 попросту не будет, добавил Климов.