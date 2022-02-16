Сенатор Климов назвали победой российской дипломатии завершение военных учений на границе с Украиной

Военные учения на границе с Украиной подошли к концу 16 февраля. Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал это победой российской дипломатии. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Российские военные начали выводить технику с территории Крыма в ночь на 16 февраля. Таким образом прогнозируемое вторжение на территорию Украины не произошло.

«Я расцениваю это как победу российской дипломатии. Все попытки втянуть нас в войну к 16 числу провалились. Хотя это не означает, что они не продолжат готовить разные провокации», — рассказал эксперт.