Сенатор Карасин прокомментировал желание ЕС смягчить антироссийские санкции

Намерение Евросоюза смягчить некоторые санкции против России связано с их серьезными последствиями. Об этом Lenta.ru сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

ЕС планирует частично смягчить введенные в отношении России санкции и разблокировать часть активов некоторых банков ради экспорта продовольствия. Негативные последствия санкций для ЕС оказались слишком серьезными, поэтому сейчас европейские страны вынуждены «выкручиваться из ситуации, которую создали сами», - сказал Карасин.

«Никто из стран Европейского союза не мог просчитать все последствия. Сейчас эти негативные последствия становят очевидными, поэтому Евросоюз выкручивается», — заключил сенатор.