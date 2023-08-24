24 августа 2023, 15:47
Сенатор Карасин: БРИКС никоим образом не изменит свое название после принятия новых стран
Межгосударственное объединение БРИКС не будет менять название после принятия новых государств. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с Ura.ru.
По словам сенатора, наименование организации стало международно признанным брендом. После принятия еще шести больших государств БРИКС сфокусирует внимание, в первую очередь, на торгово-экономических и финансовых вопросах.
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Отмечается, что новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.
БРИКС
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