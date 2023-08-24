Мир 24 августа 2023, 15:47 Сенатор Карасин: БРИКС никоим образом не изменит свое название после принятия новых стран

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Межгосударственное объединение БРИКС не будет менять название после принятия новых государств. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с Ura.ru.

По словам сенатора, наименование организации стало международно признанным брендом. После принятия еще шести больших государств БРИКС сфокусирует внимание, в первую очередь, на торгово-экономических и финансовых вопросах.

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Отмечается, что новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Эфиопия.