Сенатор из Польши предложил «снести» антироссийские санкции

«Я думаю, что, конечно, санкции, они не записаны ни в каких трактатах… Наверное, будут снесены эти санкции», — рассказал он.

Сенатор призвал всех отказаться от антироссийских санкций. По его мнению, страны должны осознать их бессмысленность и снять с РФ ограничения.

При этом Польша, как член Евросоюза, поддерживает санкции, отметил Рулевски.

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«Мы идем по пути, который показывает Европейский союз. Европейский союз ввел санкции, а Польша как член Евросоюза поддерживает это решение», — добавил сенатор.

Однако он не поддерживает создание барьеров между странами. Европа потерпит убытки из-за этих ограничений. В связи с этим польский политик не поддерживает какие-либо предложения по возведению новых границ между странами. Рулевски призывает присоединиться к сносу границ.

Своим мнением Рулевски поделился в кулуарах Молдо-российского экономического форума.