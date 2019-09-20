  • Сенатор из Польши предложил «снести» антироссийские санкции

    20 сентября 2019, 18:41

    Алена Макаренко

    Антироссийские санкции необходимо отменить. Такую точку зрения для ИА RNS высказал член Сената Польши Ян Рулевски.

    «Я думаю, что, конечно, санкции, они не записаны ни в каких трактатах… Наверное, будут снесены эти санкции», — рассказал он.

    Сенатор призвал всех отказаться от антироссийских санкций. По его мнению, страны должны осознать их бессмысленность и снять с РФ ограничения.

    При этом Польша, как член Евросоюза, поддерживает санкции, отметил Рулевски.

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    «Мы идем по пути, который показывает Европейский союз. Европейский союз ввел санкции, а Польша как член Евросоюза поддерживает это решение», — добавил сенатор.

    Однако он не поддерживает создание барьеров между странами. Европа потерпит убытки из-за этих ограничений. В связи с этим польский политик не поддерживает какие-либо предложения по возведению новых границ между странами. Рулевски призывает присоединиться к сносу границ.

    Своим мнением Рулевски поделился в кулуарах Молдо-российского экономического форума.