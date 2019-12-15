  • Сенатор Грэм предрек закрытие процедуры импичмента Трампа

    15 декабря 2019, 05:01

    Светлана Степанова

    Члены Республиканской партии США уверены, что в ближайшее время смогут отменить начатую демократами процедуру импичмента действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканалу CNN во время интервью глава юридического комитета Сената Линдси Грэм.
    Сенатор Грэм предрек закрытие процедуры импичмента Трампа

    Грэм отметил, что как только процедуру импичмента передадут Сенату, она прекратит свое развитие.

    «Лично я сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — заявил председатель юридического комитета.

    Конгрессмены-демократы одобрили статьи обвинения в отношении Трампа

    Подробнее

    По его мнению, ненавистники политики Трампа смогут проголосовать против него на выборах, которые пройдут через несколько месяцев. Грэм уверен: президент США имел все основания просить украинского коллегу о расследовании в отношении семейства Байден. Речь идет о деле газовой компании Burisma, одним из членов правления которой был сын американского политика Хантера Байдена.

    Процедура импичмента Дональда Трампа была начата в сентябре 2019 года Палатой представителей, которая находится под контролем Демократической партии.