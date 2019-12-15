Сенатор Грэм предрек закрытие процедуры импичмента Трампа

Грэм отметил, что как только процедуру импичмента передадут Сенату, она прекратит свое развитие.

«Лично я сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — заявил председатель юридического комитета.

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По его мнению, ненавистники политики Трампа смогут проголосовать против него на выборах, которые пройдут через несколько месяцев. Грэм уверен: президент США имел все основания просить украинского коллегу о расследовании в отношении семейства Байден. Речь идет о деле газовой компании Burisma, одним из членов правления которой был сын американского политика Хантера Байдена.

Процедура импичмента Дональда Трампа была начата в сентябре 2019 года Палатой представителей, которая находится под контролем Демократической партии.