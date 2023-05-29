Мир 29 мая 2023, 19:07 Сенатор Грэм обрадовался «гневу» россиян из-за его поддержки Украины Сенатор США Грэм заявил, что рад возможности позлить власти России поддержкой Украины Официальный сайт президента Украины

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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности «позлить» российские власти своей поддержкой Украины. Политик поделился мыслями в своем Twitter.

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <…>, приносит мне огромную радость», — написал Грэм.

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Ранее американский сенатор встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик заявил, что «русские умирают» в результате «самой удачной» траты денег властями США.

На заявление Грэма резко отреагировали российские власти. Сначала депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обвинил американца в сатанизме. Затем о ситуации высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что сенатор своими словами опозорил Штаты.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что в США не раз убивали сенаторов. Он добавил, что Грэм зря допустил подобное выражение. После этого МВД России объявило политика в розыск.

Позже появилась информация, что украинские специалисты якобы смонтировали речь Линдси Грэма таким образом, чтобы прозвучала фраза о трате денег на смерти россиян. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила сенатору записать видео с подтверждением этих данных.