29 мая 2023, 19:07
Сенатор Грэм обрадовался «гневу» россиян из-за его поддержки Украины
Сенатор США Грэм заявил, что рад возможности позлить власти России поддержкой Украины
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности «позлить» российские власти своей поддержкой Украины. Политик поделился мыслями в своем Twitter.
«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев <…>, приносит мне огромную радость», — написал Грэм.
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Ранее американский сенатор встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик заявил, что «русские умирают» в результате «самой удачной» траты денег властями США.
На заявление Грэма резко отреагировали российские власти. Сначала депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обвинил американца в сатанизме. Затем о ситуации высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что сенатор своими словами опозорил Штаты.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что в США не раз убивали сенаторов. Он добавил, что Грэм зря допустил подобное выражение. После этого МВД России объявило политика в розыск.
Позже появилась информация, что украинские специалисты якобы смонтировали речь Линдси Грэма таким образом, чтобы прозвучала фраза о трате денег на смерти россиян. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила сенатору записать видео с подтверждением этих данных.
США
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Украина
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