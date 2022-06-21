Сенатор Грассли указал на проблемы американцев из-за рекордной инфляции

Сенатор от Республиканской партии США Чак Грассли обратил внимание на ряд проблем, с которыми столкнулись жители страны в связи с рекордной инфляцией. По итогам мая она ускорилась до 8,6%, передает RT.

Сенатор заметил, что рекордная инфляция начала съедать накопления жителей США и создавать ситуацию, в которой им становиться как никогда трудно сводить концы с концами. В частности, он отметил рост цен на топливо, который вызывает обеспокоенность у фермеров в сезон сбора урожая.

«Учитывая стремительно растущую стоимость транспортировки, производства и рабочей силы, ресурсы малого бизнеса напряжены до предела», — подчеркнул Грассли.