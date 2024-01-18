18 января 2024, 07:29
Сенатор Франции Перрен ужаснулся из-за расхода снарядов на Украине
Сенатор Франции Перрен: ВСУ быстро тратят годовой объем производства снарядов
Украина за несколько дней тратит столько снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сколько Франция производит за год. Об этом заявил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен. Его слова привело РИА «Новости».
Французский военно-промышленный комплекс в год выпускает 20 тысяч снарядов такого калибра. ВСУ же ежедневно тратят по 5-8 тысяч боеприпасов. Перрен в своем докладе подчеркнул, что Франция так и не перешла к «экономике войны», о которой объявил президент Эммануэль Макрон.
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Ранее французский лидер заявил, что нужно помешать России победить в украинском конфликте. Он анонсировал перевод экономики страны на военные рельсы. Однако в экспертном сообществе считают, что это всего лишь демонстративный жест Елисейского дворца и пустые обещания.
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Франция
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