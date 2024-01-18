Мир 18 января 2024, 07:29 Сенатор Франции Перрен ужаснулся из-за расхода снарядов на Украине Сенатор Франции Перрен: ВСУ быстро тратят годовой объем производства снарядов РИА «Новости»

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Украина за несколько дней тратит столько снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сколько Франция производит за год. Об этом заявил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороны и вооруженных сил Седрик Перрен. Его слова привело РИА «Новости».

Французский военно-промышленный комплекс в год выпускает 20 тысяч снарядов такого калибра. ВСУ же ежедневно тратят по 5-8 тысяч боеприпасов. Перрен в своем докладе подчеркнул, что Франция так и не перешла к «экономике войны», о которой объявил президент Эммануэль Макрон.

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Ранее французский лидер заявил, что нужно помешать России победить в украинском конфликте. Он анонсировал перевод экономики страны на военные рельсы. Однако в экспертном сообществе считают, что это всего лишь демонстративный жест Елисейского дворца и пустые обещания.