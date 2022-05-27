Сенатор Джабаров: США хотят изолировать Россию, но Европа не сможет без нее обойтись

Идеальный план для США — полностью изолировать Россию от цивилизованного мира, но это невозможно из-за зависимости Европы от российских энергоносителей. Об этом в разговоре с Runews заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Цель США — свести влияние России на Европу к нулю. Из-за этого между Европой и США возникает противоречие.

«Для Европы это вопрос жизни и смерти. Европа не может обойтись без такой страны как Россия: без контактов с нами, наших энергоносителей, без огромного российского рынка для сбыта европейских товаров. Поэтому противоречия между США и Европой будут только нарастать. Американцы давят на Европу, заставляют ее делать абсолютно невыгодные ей вещи», — сказал сенатор.