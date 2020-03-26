Сенатор Джабаров: журналисты из Италии зря критикуют гуманитарную помощь России

«Stampa — старая газета, но ведет себя абсолютно неподобающе. Это вместо «спасибо», да? Если [российская — прим. НСН] техника не подходит, то что же они сами ничего с вирусом сделать не могут? У них там в геометрической прогрессии растет заражаемость и смертность. Что же они со своей передовой техникой не спасли страну от полного, по сути, заражения этим коронавирусом? Вот пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам», — отметил Джабаров.

Сенатор обратил внимание на то, что «критиковать из теплых редакционных помещений — это проще всего».

«Наши вирусологи делают свою работу, и на такие подлые статьи мы даже реагировать не будем. Оценит итальянский народ, когда все завершится», — подчеркнул он.

Член Совета Федерации предположил, что это заявление — часть политической борьбы в Италии.

«Мы с самого начала говорили, что вопрос санкций никакого отношения к нашей гуманитарной акции не имеет. Наш президент тоже говорил: мы никогда никого не просили снимать санкции. Наша помощь никоим образом не завязана на какие-то ответные шаги со стороны итальянцев. Поэтому пусть Stampa спокойно сидит и занимается спасением своих граждан — успокаивает, предупреждает их, а не комментирует и не корректирует действия российских военных вирусологов», — заключил Джабаров.