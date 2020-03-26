    26 марта 2020, 14:55

    Сенатор Джабаров: журналисты из Италии зря критикуют гуманитарную помощь России

    Ольга Ситникова

    Итальянская газета La Stampa назвала российскую гуманитарную технику бесполезной. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на такое высказывание. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Stampa — старая газета, но ведет себя абсолютно неподобающе. Это вместо «спасибо», да? Если [российская — прим. НСН] техника не подходит, то что же они сами ничего с вирусом сделать не могут? У них там в геометрической прогрессии растет заражаемость и смертность. Что же они со своей передовой техникой не спасли страну от полного, по сути, заражения этим коронавирусом? Вот пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам», — отметил Джабаров.

    Сенатор обратил внимание на то, что «критиковать из теплых редакционных помещений — это проще всего».

    «Наши вирусологи делают свою работу, и на такие подлые статьи мы даже реагировать не будем. Оценит итальянский народ, когда все завершится», — подчеркнул он.

    Член Совета Федерации предположил, что это заявление — часть политической борьбы в Италии.

    «Мы с самого начала говорили, что вопрос санкций никакого отношения к нашей гуманитарной акции не имеет. Наш президент тоже говорил: мы никогда никого не просили снимать санкции. Наша помощь никоим образом не завязана на какие-то ответные шаги со стороны итальянцев. Поэтому пусть Stampa спокойно сидит и занимается спасением своих граждан — успокаивает, предупреждает их, а не комментирует и не корректирует действия российских военных вирусологов», — заключил Джабаров.