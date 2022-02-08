Сенатор Джабаров заявил, что Великобритания намеренно пытается провоцировать конфликт с РФ

Великобритания специально пытается спровоцировать конфликт с Россией, чтобы еще больше настроить против нее США. Таким мнением с «Газетой.ru» поделился первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Так он отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — о том что Великобритания готова усилить батальон НАТО в Эстонии, а также планирует отправить истребители и корабли для защиты Юго-Восточной Европы.

«Они провоцируют Россию на любой конфликт, чтобы потом быстренько убежать к старшему брату в Вашингтоне и сказать: натовцев обижает РФ, помогите. Надеюсь, такая бестолковая политика руководства Великобритании все-таки не будет реализована. Мы всегда очень уважительно относились к Британии, ее политическому опыту и былому величию. Поэтому надеюсь, что они не скатятся до уровня страны-провокатора», — сказал Джабаров.