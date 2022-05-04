Сенатор Джабаров заявил, что на Западе отсутствует свобода слова

МИД Великобритании ввел санкции против RT и Sputnik. Под ограничение попали и другие российские СМИ и журналисты. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал это решение. Об этом сообщил RT.

Сенатор пояснил, что таким образом Запад показал, что не поддерживает свободу слова.

«Запад давным-давно себя раскрыл. Он никогда не был за свободу слова. Он был за свободу такого слова, которая поддерживает его политику», — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что Запад считает враждебной любую позицию, которая отличается от его позиции.