Мир 11 августа 2023, 23:56 Сенатор Джабаров заявил, что китайские товары могут идти в Европу через балтийские порты

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Польша пригрозила закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что товары из Китая могут поступать в Европу и другими путями. Об этом сообщило радио Sputnik.

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик заявил, что через Белоруссию в Европу следует значительная часть китайских товаров. Однако Джабаров отметил, что подобное решение страны никого не сможет напугать. По его словам, поставки могут осуществлять через балтийские порты России.

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«Это не принципиально, я думаю, что Китай даже не заметит таких выпадов поляков, которые только привыкли наживаться на всех проблемах Европы», — отметил политик.