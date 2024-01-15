Мир 15 января 2024, 17:51 Сенатор Джабаров: за появившимся в СМИ плане войны НАТО с РФ не кроется ничего серьезного

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Немецкая газета Bild обнародовала материал о «секретном документе», в котором говорится о якобы подготовке ФРГ к войне НАТО с Россией. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» информацию прокомментировал первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению эксперта, за этим планом не кроется ничего серьезного.

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«Спецслужбы Германии и вооруженные силы Германии достаточно искушенные. Они вряд ли бы допустили утечку такого материала в СМИ», — пояснил сенатор.

Он считает, что соответствующая публикация призвана лишь привлечь внимание аудитории.